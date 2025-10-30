Das Entlüften der Heizung wird immer wieder als Tipp zur Senkung der Heizkosten empfohlen. Aber darf man hier als Mieter selbst Hand anlegen?
30.10.2025 - 13:59 Uhr
Nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz kann man durch das Entlüften der Heizung die Kosten um bis zu 15 Prozent senken. Dies könne laut der Behörde eine Ersparnis von bis zu 40 Euro im Jahr bei einem Zwei-Personen-Haushalt bedeuten – und das mit recht geringem Aufwand. Doch muss der Vermieter informiert werden?