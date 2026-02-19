Für Hausbesitzer vor dem Heizungstausch: Ob Einfamilienhaus oder Reihenmittelhaus – in Stuttgart zeigen Eigentümer, wie unterschiedliche Wärmepumpen-Lösungen funktionieren.
19.02.2026 - 10:19 Uhr
Wie sehr hört man eine Wärmepumpe? Funktioniert die Technik auch ohne Fußbodenheizung, und wie viel Platz benötigt man überhaupt für Außen- und Inneneinheit? Das sind Klassiker unter den Fragen, die sich Hausbesitzer stellen, wenn sie über den Heizungstausch nachdenken. Energieberater beantworten sie – allerdings in aller Regel in der Theorie.