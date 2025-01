Heizungswende in Gefahr

Trotz Heizungsgesetz bricht der Absatz von Wärmepumpen in Deutschland ein – doch es gibt Hoffnung. Die Branche stellt Forderungen an eine neue Bundesregierung.

Jonas Schöll 21.01.2025 - 13:39 Uhr

Die Wärmepumpe soll eine Schlüsselrolle spielen bei der „Wärmewende“ – doch der Markt kommt nicht in Schwung. Im Gegenteil: Der Absatz ist massiv eingebrochen. In der Heizungsbranche wächst die Ungeduld. Die Kunden warteten ab. „Die aktuellen Rahmenbedingungen sind nicht dazu geeignet, den Modernisierungsmarkt zu beleben“, sagte Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) am Dienstag.