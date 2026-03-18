Helene Fischer im Interview „Vielfalt ist Teil meiner Identität“
Helene Fischer verrät Details über ihre neue Liveshow, mit der sie am 16. Juni in der MHP Arena in Stuttgart auftritt und bei der sie den Fans ganz nahe kommt. Noch gibt es Tickets.
Helene Fischer verrät Details über ihre neue Liveshow, mit der sie am 16. Juni in der MHP Arena in Stuttgart auftritt und bei der sie den Fans ganz nahe kommt. Noch gibt es Tickets.
Bald ist es so weit: Im Juni geht Helene Fischer auf Stadiontour. In Stuttgart macht sie am 16. Juni in der MHP Arena Station. Wer die Show sehen möchte und noch keine Eintrittskarte hat, sollte sich sputen: Es sind bereits rund 50.000 Tickets verkauft. Es gibt zwar zurzeit noch Plätze in verschiedenen Kategorien, aber aufgrund der wöchentlichen Verkäufe geht der Veranstalter davon aus, dass die Show in Stuttgart ausverkauft sein wird. Tickets gibt es hier.