Helene Fischer tritt am Dienstagabend in Stuttgart auf. Party-Stimmung rund ums Stadion herrscht schon vorher. Wir haben Eindrücke und Fan-Stimmen vor Showbeginn gesammelt.
16.06.2026 - 18:34 Uhr
Es ist 17 Uhr. Nur noch wenige Stunden müssen sich die Fans rund um die MHP-Arena gedulden, bis Helene Fischer um 20 Uhr ihre Stadion-Show beginnt. 360-Grad-Bühne, Akrobatik und Songs wie „Atemlos durch die Nacht“, „Herzbeben“ und „Fehlerfrei“ sind die Highlights, die die Fans erwarten. Die Wettergötter zeigen sich bislang milde, zwischendurch kommt sogar die Sonne durch.