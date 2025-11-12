 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart

Helene Fischer Stadion Tour Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart

Helene Fischer Stadion Tour: Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart
1
Helene Fischer hat in München verraten, was Fans bei ihrer Stadiontour im Jahr 2026 erwarten dürfen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Superstar wagt sich mitten hinein ins Publikum, kommt ihren Fans ganz nah: Was Sie über Helene Fischers Show wissen müssen, mit der sie im Juni 2026 nach Stuttgart kommt.

Freizeit & Unterhaltung : Gunther Reinhardt (gun)

Schick in Schwarz sitzt Helene Fischer im Ballroom des Münchner Luxushotels Rosewood, wirkt ungemein entspannt, selbst dann, wenn sie behauptet, dass es ihr schon „in den Fingern kribbelt“, auf die Bühne zurückzukehren. Sie sei aber auch wahnsinnig glücklich gerade, sagt sie. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie im August zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Vielleicht aber auch damit, dass sie hier am Mittwochnachmittag die Pläne für ihre nächste Tour vorstellen darf. Über ihr Privatleben will sie bei der Pressekonferenz zur 360° Stadion Tour zwar nicht sprechen, doch sie gibt zu, dass sie Lust hat, dem Alltag als zweifache Mutter zu entfliehen: „Ich freue mich darauf, wieder die Helene Fischer zu sein, die man von der Bühne kennt.“ Auch wenn das behauptet, dass sie sich ein „intensiven Sportprogramm stürzen muss.“

 

360°-Bühne im Zentrum des Stadiums

Denn was sie im kommenden Jahr vorhat, ist – wie eigentlich immer bei Helene Fischer – spektakulär und superlativverdächtig: Bei den bisher geplanten 14 Konzerten dürfen sich insgesamt mehr als 750 000 Fans auf all die Hits freuen, die Helene Fischer in ihrer 20-jährigen Karriere gelandet hat. Und dabei will sie ihren Fans näher kommen, als jemals zuvor.

Dafür sorgt eine 360°-Bühne im Zentrum der Stadien, von der aus sich Laufstege über das gesamte Spielfeld erstrecken. Ein ähnliches Konzept, bei dem viel mehr Fans als sonst dem Star ganz nah erleben können, hatte es auch schon 2025 beim Auftritt von Ed Sheeran in der Stuttgarter MHP-Arena gegeben.

Unsere Empfehlung für Sie

Konzert in der MHP Arena: Superstar von nebenan: So war’s bei Ed Sheeran in Stuttgart

Konzert in der MHP Arena Superstar von nebenan: So war’s bei Ed Sheeran in Stuttgart

Was für eine spektakuläre Show! Hier finden Sie Bilder und Setlist von Ed Sheerans Konzert in der MHP Arena und erfahren, was er sich sonst noch alles für Stuttgart ausgedacht hat.

Helene Fischer: „Die Show ist mein Dankeschön an die Fans“

„Die Show ist mein großes Dankeschön an die Fans, von denen mich viele schon seit 20 Jahren begleiten“, sagt Helene Fischer. „Ich wollte mittendrin sein, so intim, wie in einem Stadion irgendwie geht.“ Dafür, dass das auch wirklich klappt, sorgt Mukhtar O.S Mukhtar, der nicht zum ersten Mal Regie bei einer Helene-Fischer-Tour führt. Er beschreibt die Show als einen „Liebesbrief von Helene Fischer an ihre Fans“. Er will Helene Fischer „nicht als Superstar zeigen, sondern als den Menschen hinter dem Star.“

Und dieser Mensch scheint etwas ganz Besonders zu sein, wenn man Marek Lieberberg von Live Nation glaubt, der die Tour veranstaltet. Es gibt kaum einen Star, mit dem er nicht schon zusammengearbeitet hat. Und trotzdem:. „Ich habe noch keine Künstlerin erlebt, die mit so viel Enthusiasmus, so viel Energie an die Arbeit geht“, sagt er, „und die so offen und ehrlich auf ihre Fans zugeht.“

Wieder ein intimes Tanzduett mit Thomas Seitel?

Auch wenn die Show diesmal nicht mit dem Cirque du Soleil entwickelt wurde, und es Helene Fischer wichtig ist, „sich nicht zu wiederholen, sondern etwas ganz Neues zu machen“, hat sie ihre Begleitband nicht ausgewechselt, und es wird auch diesmal spektakuläre Choreografien und akrobatische Einlagen geben. Mehr Details will Fischer aber dann doch nicht erzählen: Zum Beispiel, ob es wieder eine intime Tanzeinlage mit ihrem Partner Thomas Seitel geben wird: „Wenn ich euch alles verrate, würde ich die Spannung komplett rausnehmen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Yasi Hofer aus Ulm: Die Frau, die Helene Fischer rockt

Ulmer Gitarristin Yasi Hofer Die Frau, die Helene Fischer rockt

Yasi Hofer aus Ulm ist das, was man eine Ausnahmegitarristin nennt. Der Gitarrengott Steve Vai schwärmt von ihr, und für Helene Fischer mimt sie den Straßenköter.

Und die immer wunderbar lächelnde und freundliche Helene Fischer klingt dann für ihre Verhältnisse sogar fast ein bisschen gereizt, als sie wiederholt danach gefragt wird, wie sie so eine Belastung als Mutter schaffen kann: „Wie jede Frau, wie jeder Mutter, muss ich sehr viel organisieren, sehr viel planen“, sagt sie: „Ich bin ja auch nicht die erste Künstlerin, die als Mutter eine Tour startet.“

Bisher nur eine Show in Stuttgart geplant

Im Jahr 2023 war Helene Fischer gleich sechsmal in Stuttgart aufgetreten. Diesmal wird es höchstwahrscheinlich bei einem Gastspiel bleiben. Allerdings gibt noch ein bisschen Luft im Tourneeplan. Vor und nach dem Konzert am 16. Juni in der MHP-Arena in Stuttgart hat die Sängerin jeweils zwei Tage frei. Da wäre im Terminkalender vielleicht noch Platz für Zusatzshows. Solche gibt es bereits in Frankfurt, Köln und Hamburg, weil dort die Nachfrage so hoch war. Zurzeit sind für Stuttgart aber noch Tickets in allen Kategorien verfügbar. Helene-Fischer-Fans im Südwesten sollten sich deshalb den 16. Juni 2026 freihalten – und nicht auf einen Zusatztermin setzen.

Helene Fischer gehört mit nahezu 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Popstars Europas. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer Tourneen erlebt. Die Helene Fischer 360° Stadion Tour wird von Live Nation veranstaltet.

Helene Fischer: 360° Stadion Tour

  • Mi. 10.06.2026 Dresden Rudolf-Harbig-Stadion
  • Sa. 13.06.2026 Berlin Olympiastadion
  • Di. 16.06.2026 Stuttgart MHPArena
  • Fr. 19.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park Zusatzshow
  • Sa. 20.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park
  • Di. 23.06.2026 Gelsenkirchen VELTINS-Arena
  • Fr. 26.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION Zusatzshow
  • Sa. 27.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION
  • Fr. 03.07.2026 Hamburg Volksparkstadion Zusatzshow
  • Sa. 04.07.2026 Hamburg Volksparkstadion
  • Di. 07.07.2026 Hannover Heinz von Heiden Arena
  • Sa. 11.07.2026 Wien Ernst-Happel-Stadion
  • Di. 14.07.2026 Zürich Stadion Letzigrund
  • Fr. 17.07.2026 München Allianz Arena

Tickets für die Stadion-Tournee von Helene Fischer sind bereits hier verfügbar.

Weitere Themen

Helene Fischer Stadion Tour: Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart

Helene Fischer Stadion Tour Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart

Der Superstar wagt sich mitten hinein ins Publikum, kommt ihren Fans ganz nah: Was Sie über Helene Fischers Show wissen müssen, mit der sie im Juni 2026 nach Stuttgart kommt.
Von Gunther Reinhardt
70 Jahre Künstlerbund BW: Mitsprache statt Männerverein

70 Jahre Künstlerbund BW Mitsprache statt Männerverein

Berühmte Künstler wie Willi Baumeister und Otto Dix gründeten den Künstlerbund Baden-Württemberg. Hat sich nach 70 Jahren viel verändert?
Von Adrienne Braun
Neu im Kino: „Die My Love“: Zwischen Stillen und Sex

Neu im Kino: „Die My Love“ Zwischen Stillen und Sex

Das Psychodrama „Die My Love“ ist ein cineastisches Kunstwerk. Und Jennifer Lawrence spielt sich an der Seite von Robert Pattinson als verzweifelte Frau in die höchste Darsteller-Liga.
Von Martin Schwickert
Fantastische Vier „Der letzte Bus“: Riesiger Run auf Fanta 4-Karten – Zusatzkonzert in Stuttgart

Fantastische Vier „Der letzte Bus“ Riesiger Run auf Fanta 4-Karten – Zusatzkonzert in Stuttgart

Am Mittwochmorgen ist der Vorverkauf für die Abschiedstournee der Fantastischen Vier gestartet. So lief der Vorverkauf – und so bekommt man noch Karten.
Von Michael Bosch
Familienausstellung in München: Wie Kinder vor 3000 Jahren im Alten Ägypten lebten

Familienausstellung in München Wie Kinder vor 3000 Jahren im Alten Ägypten lebten

Eine neue Familienausstellung in München beleuchtet einen bislang kaum gezeigten Bereich der Lebenswelt im Alten Ägypten und macht diesen auch für jüngste Besucher erfahrbar.
Von Eva-Maria Manz
Bryan Adams als Fotograf: Kommt Rockstar Bryan Adams auch 2026 nach Deutschland?

Bryan Adams als Fotograf Kommt Rockstar Bryan Adams auch 2026 nach Deutschland?

Bryan Adams ist 2026 für Deutschland bisher kein Tourneetermin vermerkt. Und doch hat der Rockstar einen großen Auftritt in Deutschland. Wie das?
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert im LKA/Longhorn: „Wir sollten nach Stuttgart ziehen“ – So war’s bei der Show von LaFee

Konzert im LKA/Longhorn „Wir sollten nach Stuttgart ziehen“ – So war’s bei der Show von LaFee

Ein Teenie-Star kehrt zurück und lässt die Gitarren donnern: LaFee hat in Stuttgart alte und neue Songs gespielt. Bilder und Kritik vom Konzert im LKA/Longhorn.
Von Thomas Morawitzky
Niko Soda als Barmann: „Prägender Moment“ – Dieser Stuttgarter spielt in der Haftbefehl-Doku mit

Niko Soda als Barmann „Prägender Moment“ – Dieser Stuttgarter spielt in der Haftbefehl-Doku mit

Die Netflix-Doku „Babo“ über den Rapper Haftbefehl sorgt deutschlandweit für Diskussionen. Auch ein Stuttgarter spielt darin mit. Ein Gespräch.
Von Katrin Maier-Sohn
Neue CD mit Frieder Bernius: Weichensteller der Musikgeschichte

Neue CD mit Frieder Bernius Weichensteller der Musikgeschichte

Zum 100. Geburtstag des Chor-Avantgardisten legt Frieder Bernius mit seinen Sängerinnen und Sängern eine Aufnahme von Transkriptionen Gottwalds vor.
Von Martin Mezger
Falco-Show in Stuttgart: 40 Jahre „Rock Me Amadeus“: Rätselraten um Falcos Tod

Falco-Show in Stuttgart 40 Jahre „Rock Me Amadeus“: Rätselraten um Falcos Tod

„Rock Me Amadeus“ begeistert Fans noch heute. Weggefährten spekulieren über Falcos Tod, und am 20. November feiert eine Show in Stuttgart die Musik der österreichischen Pop-Ikone.
Von Michael Werner
Weitere Artikel zu Helene Fischer Stuttgart MHP Arena Pressekonferenz
 
 