Verletzte bei Konzert von Rapper Samra in Berlin-Neukölln

Der Berliner Musiker Samra kündigt ein Gratis-Konzert in einem Einkaufszentrum an. Tausende kommen in die Gropiuspassagen. Doch dann geht etwas schief.

dpa 03.05.2025 - 17:59 Uhr

Berlin - Bei einem Konzert des Musikers Samra in den Gropiuspassagen in Berlin-Neukölln sind am Nachmittag nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, soll eine unbekannte Person Pfefferspray versprüht haben. Die Verletzten würden von der Feuerwehr versorgt. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.