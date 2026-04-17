Mit steigenden Temperaturen sind wieder mehr Radfahrer und E-Scooter-Nutzer unterwegs. Die Polizei appelliert, Helme zu tragen und Zweiräder besser zu sichern.

Unter dem Motto „Dein Kopf. Dein Schutz. Helm auf“ wirbt die Polizei zu Beginn des Frühjahrs für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Mit den steigenden Temperaturen und verlässlicherem Wetter sind wieder deutlich mehr Radfahrer und E-Scooter-Nutzer unterwegs. Die Polizei weist deshalb in einer Pressemitteilung auf Themen rund um das Zweiradfahren hin.

Neben dem Eigenschutz sollte auch die Sicherung des eigenen Gefährts nicht vernachlässigt werden, betonen die Beamten. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg umfasst, sind im Jahr 2025 insgesamt 582 Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs gestohlen worden. In 419 Fällen waren die Zweiräder mit Schlössern gesichert.

Unter dem Motto „Dein Kopf. Dein Schutz. Helm auf“ wirbt die Polizei dafür, dass Zweiradfahrer mit Kopfschutz unterwegs sind. Foto: dpa

Allein im ersten Quartal 2026 verzeichneten die Ermittler laut Polizeiangaben rund 40 Diebstähle von E-Scootern. Der Großteil der Elektrokleinstfahrzeuge war nicht gegen Wegnahme gesichert – nur in acht Fällen hatten die Besitzer ihre Roller mit einem Schloss versehen.

Besonders im Blick der Polizei ist das Thema Zweiraddiebstahl. Ein gutes Schloss kann davor schützen. Foto: dpa-tmn

Die Polizei rät zur Nutzung massiver Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Das Zweirad sollte an einen festen Gegenstand angeschlossen werden. Bei E-Bikes und Pedelecs ist die zusätzliche Sicherung des Akkus wichtig. E-Scooter benötigen spezielle Schlösser, da die elektronischen Blockaden vieler Modelle zwar das Wegfahren verhindern, der Roller sich aber trotzdem wegtragen lässt.

Weitere Informationen finden sich im Faltblatt „Räder richtig sichern“. Diesem Info-Material sind weitere Hinweise der Polizei beispielsweise zu den Themen „Diebstahlsschutz mit GPS-Tracking“, „Rad registrieren“ oder „Fahrrad-Codierung“ zu entnehmen. Darüber hinaus findet am 28. April findet unter dem Motto „Zweiräder im Blick“ der achte bundesweite Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben“ statt.