Mit steigenden Temperaturen sind wieder mehr Radfahrer und E-Scooter-Nutzer unterwegs. Die Polizei appelliert, Helme zu tragen und Zweiräder besser zu sichern.
17.04.2026 - 10:00 Uhr
Unter dem Motto „Dein Kopf. Dein Schutz. Helm auf“ wirbt die Polizei zu Beginn des Frühjahrs für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Mit den steigenden Temperaturen und verlässlicherem Wetter sind wieder deutlich mehr Radfahrer und E-Scooter-Nutzer unterwegs. Die Polizei weist deshalb in einer Pressemitteilung auf Themen rund um das Zweiradfahren hin.