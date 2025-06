Das deutsche Unternehmen Helsing, spezialisiert auf Künstliche Intelligenz (KI) für Verteidigungssysteme, sorgt derzeit für großes Interesse bei Investoren. Mit innovativen Technologien wie autonomen Drohnen und KI-gesteuerten Kampfsystemen positioniert sich Helsing als zentraler Akteur im europäischen Verteidigungssektor. In der jüngsten Finanzierungsrunde sammelte das Unternehmen 600 Millionen Euro ein und hat seit seiner Gründung insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro von namhaften Investoren wie Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel und SAAB erhalten.

Kann man aktuell in Helsing investieren?

Trotz des enormen Interesses und der hohen Summen, die in Helsing fließen, ist das Unternehmen bislang nicht an der Börse gelistet. Es gibt aktuell keine Aktie von Helsing, die öffentlich an Börsen gehandelt wird. Die Beteiligung an Helsing ist derzeit ausschließlich institutionellen und professionellen Investoren im Rahmen von privaten Finanzierungsrunden vorbehalten. Privatanleger haben aktuell keine Möglichkeit, direkt Anteile an Helsing zu erwerben.

Gibt es Pläne für einen Börsengang (IPO)?

Immer wieder wird über einen möglichen Börsengang (IPO) von Helsing spekuliert, vor allem angesichts der starken Wachstumsdynamik und der hohen Unternehmensbewertung, die zuletzt auf bis zu 12 Milliarden Euro geschätzt wurde. Offizielle Informationen oder konkrete Ankündigungen zu einem IPO gibt es jedoch bislang nicht.