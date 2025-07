Was haben Mitarbeiter des Hemminger Kabelspezialisten Helukabel und die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart gemeinsam? Ihre Leidenschaft für Fußball. Der gehen sie am Freitag beim Sommerfest von Helukabel nach: Um 18 Uhr ist Anpfiff für das Freundschaftsspiel in der Eberdinger Straße, bei dem auch Mitglieder der GSV gegen die VfB-Legendenmannschaft um ehemalige Topspieler wie Cacau antreten. Für Kinder kommt die Fußballschule der Stuttgarter. Seit Beginn der Bundesligasaison ist Helukabel Partner des VfB. Das Fest von 16 Uhr an ist öffentlich.