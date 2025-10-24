Seit vier Jahrzehnten befindet sich das Hemminger Rathaus in einem Schloss. Grund genug, das Gebäude an diesem Wochenende mit besonderen Führungen zu präsentieren.

Seit vier Jahrzehnten – genau seit dem 26. Oktober 1985 – befindet sich die Hemminger Gemeindeverwaltung im historischen Varnbüler’schen Schloss. Zum Jubiläum lädt die Gemeinde die Bürger zu einem Tag der offenen Tür ein. An diesem Sonntag, 26. Oktober, können Interessierte von 14 Uhr an einen Blick in die historischen Räumlichkeiten des Schlosses werfen.

 

Spannende Schlossgeschichten werden erzählt

Bürgermeister Thomas Schäfer und Alt-Bürgermeister Werner Nafz berichten in zwei Schlossführungen um 14 Uhr und um 15.30 Uhr Spannendes über die Geschichte des Gebäudes und seinen Wandel zum Rathaus. Zudem wird die Aufzeichnung einer Schlossführung mit dem verstorbenen Ortshistoriker Walter Treiber gezeigt.