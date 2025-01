Bahnhof Sachsenheim Männer fordern Geld von 17-Jährigem und verprügeln ihn

Unbekannte hatten Samstagnacht einen Jugendlichen am Bahnhof in Sachsenheim angesprochen und Geld von ihm gefordert. Kurz darauf schlagen sie den 17-Jährigen zusammen. Glücklicherweise war jedoch ein Bekannter von diesem in der Nähe.