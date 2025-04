Ein hoher Sachschaden ist am Wochenende entstanden, als eine unbekannte Person den Lack eines geparkten Autos beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen.

Franziska Kleiner 14.04.2025 - 13:50 Uhr

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand hat am Wochenende eine unbekannte Person einen an der Hemminger Sporthalle geparkten Audi zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.