Bundesdrogenbeauftragter lobt Rapper: Hendrik Streeck hat sich die Netflix-Doku über Haftbefehl angesehen.

red/dpa 04.11.2025 - 13:10 Uhr

Der Bundesdrogenbeauftragte und Bonner CDU-Politiker Hendrik Streeck hat dem Rapper Haftbefehl für dessen vieldiskutierte Netflix-Doku Respekt ausgesprochen. „Ich fand die schon echt heftig und auch irgendwie berührend“, sagte Streeck, der den Film zuvor angeschaut hatte. Es gehe in der Doku nicht nur um den Konsum von Drogen, sondern auch darum, „wie Drogen am Ende den Menschen konsumieren“, so Streeck. „Einen Riesenrespekt an Aykut, dass er das so thematisiert, diesen Mut aufbringt, darüber so offen zu sprechen.“