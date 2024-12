Für den anstehenden Bundestagswahlkampf haben die Grünen nach aktuellem Stand ein so großes Wahlkampfbudget wie keine andere Partei. Ein Großspender griff besonders tief in die Tasche.

reb/AFP 04.12.2024 - 11:36 Uhr

Henning May, der Sänger der Band AnnenMayKantereit hat wohl eine große Summe an die Partei Bündnis 90/Die Grünen gespendet. Das geht aus einem Eintrag im Spendenregister hervor, das online einsehbar ist. Für den anstehenden Bundestagswahlkampf haben die Grünen damit nach aktuellem Stand ein so großes Wahlkampfbudget wie keine andere Partei. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“ am Mittwoch unter Berufung auf Anfragen an alle acht im Bundestag vertretenen Parteien.