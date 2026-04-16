Oft trifft sie der Unmut der Fahrgäste. Erst kürzlich starb ein Zugbegleiter nach einem Angriff. In Gedenken an ihn startet eine Ehrung für Eisenbahner, die besonders viel Menschlichkeit zeigen.
16.04.2026 - 07:31 Uhr
Potsdam - Dreieinhalb Stunden steckt ein voller Regionalzug im Schneechaos fest, es ist spät am Abend, Verzweiflung macht sich breit. Doch einer bewahrt die Ruhe: Zugbegleiter Ronald-Phillip Tolkiehn. Er kümmert sich um jeden einzelnen Fahrgast und hilft, wo er kann, telefoniert sogar mit dem Bewährungshelfer zweier Häftlinge auf Freigang. Sie hatten Angst vor einer Strafe bekommen an diesem Januarabend im baden-württembergischen Esslingen.