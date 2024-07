Was für ein emotionaler Einstiegsabend bei den Jazz Open: Herbert Grönemeyer, seine Band und die Stuttgarter Philharmoniker begeistern rund 7200 Menschen auf dem ausverkauften Stuttgarter Schlossplatz. Erste Eindrücke eines berauschenden Abends, eine ausführliche Konzertkritik folgt.

Anja Wasserbäch 24.07.2024 - 22:37 Uhr

Leichten Fußes tänzelt er auf die Bühne. „Was ist los? Da ist, was los ist“, stimmt an. Wahnsinn, was da los ist in den über zwei Stunden seines Auftritts im Ehrenhof des Neuen Schlosses.