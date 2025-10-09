Im Oktober präsentiert das Breuningerland Ludwigsburg unter dem Motto „The Grand Stage“ ein buntes Programm mit Artistik, Tanz, Musik, Zauberei und Mitmachaktionen.
09.10.2025 - 10:00 Uhr
Unter dem Motto „The Grand Stage“ verwandelt sich das Breuningerland Ludwigsburg bis zum 31. Oktober erstmals in eine Bühne für Artistik, Musik, Tanz und Zauberei. Laut einer Pressemitteilung des Centers soll in Zusammenarbeit mit dem Friedrichsbau Varieté, der Tanzschule MonRo oder Strotmanns Magic Lounge ein Programm entstehen, das Vielfalt und Kreativität verbindet.