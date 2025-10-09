Im Oktober präsentiert das Breuningerland Ludwigsburg unter dem Motto „The Grand Stage“ ein buntes Programm mit Artistik, Tanz, Musik, Zauberei und Mitmachaktionen.

Unter dem Motto „The Grand Stage“ verwandelt sich das Breuningerland Ludwigsburg bis zum 31. Oktober erstmals in eine Bühne für Artistik, Musik, Tanz und Zauberei. Laut einer Pressemitteilung des Centers soll in Zusammenarbeit mit dem Friedrichsbau Varieté, der Tanzschule MonRo oder Strotmanns Magic Lounge ein Programm entstehen, das Vielfalt und Kreativität verbindet.

„Mit ‚The Grand Stage‘ bringen wir Show, Kreativität und Genuss in ein neues Format“, sagt Marketing-Managerin Rebecca Wriedt. „Unser Programm begeistert unterschiedliche Generationen und schafft gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie.“

Zirkus, Elvis und Salsa: Oktober-Highlights im Breuningerland

Den Anfang macht am Freitag, 10. Oktober, der Circus Barelli, der seit Jahrzehnten für traditionelle Zirkuskunst in zeitgemäßer Form steht. Am Samstag, 11. Oktober, steht das Friedrichsbau Varieté um 12.30 Uhr mit der Show „Legendary Elvis“ auf dem Programm. Am 16. Oktober übernimmt Salsa die Manege, bevor am 25. Oktober die Kinderdisco das Center zum Beben bringen soll.

In der Herbstferienwoche erweitert sich das Programm noch einmal: Am 29. Oktober steht HipHop zunächst für Kinder und anschließend für Erwachsene auf dem Plan. Zum großen Finale am 31. Oktober bringt das Friedrichsbau Varieté Marina und Daniel auf die Bühne – ihre Show verbindet laut Pressemitteilung Tricks mit einem Mitmach-Workshop für Kinder.

Workshop-Area im Lichthof bei Cinnamood Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Damit auch das Lachen nicht zu kurz kommt: Am 28. Oktober ist ab 17 Uhr im Rahmen der Aktion „Bring mich zum Lachen“ ein gut gelaunter Überraschungsgast im Center unterwegs – wer ihn oder sie zum Schmunzeln bringt, darf sich über einen Centergutschein freuen.

Kreative Workshops und bunte Tattoos im Breuningerland

Wer selbst aktiv werden möchte, findet in der Workshop-Area im Lichthof bei Cinnamood zahlreiche Gelegenheiten zum Mitmachen. Am 16. Oktober personalisiert Liza von Löwenherz Lettering von 12 bis 19 Uhr live Schminktaschen – ein persönliches Geschenk gegen Vorlage von Einkaufsbelegen im Wert von mindestens 15 Euro.

Am 30. Oktober eröffnet sie Kindern von 11 bis 18 Uhr spielerisch den Blick ins Innere von Kaleidoskopen, die sie gemeinsam gestalten können. Ergänzt wird das kreative Angebot durch Glitzer- und Airbrush-Tattoos.