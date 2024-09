Der Donnerstag markiert einen neuen Temperatur-Negativrekord. Was wäre um diese Jahreszeit eigentlich normal?

Jan Georg Plavec 12.09.2024 - 19:14 Uhr

Nach der Hitze aus der vergangenen Woche haben die Temperaturen in Stuttgart am Donnerstag einen historischen Tiefstwert erreicht. Noch nie war es an einem 12. September so kühl wie 2024. Am Schnarrenberg wurden nach einer vorläufigen Auswertung der Daten unserer „Klimazentrale“ vom Deutschen Wetterdienst maximal 11,9 Grad gemessen.