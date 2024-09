Herbst-Spaziergänge in Stuttgart

Bunt gefärbte Bäume, idyllische Weinberge und wunderschöne Ausblicke auf den Kessel: Der Herbst ist wohl die beste Jahreszeit für ausgedehnte Spaziergänge in und um den Kessel. Wir haben ein paar schöne Routen für euch zusammengestellt.

Carina Kriebernig 21.09.2024 - 12:00 Uhr

Wenn sich die Blätter verfärben, die Luft kühler wird und jeder Schritt von einem Rascheln begleitet wird, sollte man sich schleunigst auf in die Natur machen. Ob durch die Weinberge, am Kesselrand entlang oder durch prächtige Alleen: Wir haben die schönsten Wander- und Spazierrouten für den goldenen Herbst in Stuttgart herausgesucht.