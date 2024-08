„Bildung bewegt!“ ist das Motto und der Schwerpunkt im beginnenden Herbst-/Wintersemester der Volkshochschule Leonberg. Das 104 Seiten starke Kursprogramm liegt in den Räumen der VHS, den Rathäusern, Ortschaftsverwaltungen, Banken, Sparkassen, Schreibwarengeschäften und in der Bücherei kostenlos aus und ist auch online unter www.vhs.leonberg.de zu finden. Interessierte können sich sofort zu den Kursen via Online-Formular oder schriftlich anmelden. Das neue Semester beginnt am 23.September.

„Die Volkshochschule bringt Menschen im positiven Sinn in Bewegung sowohl geistig, als auch körperlich und gesellschaftlich“, sagt Uwe Painke, der Leiter der Bildungseinrichtung. „Unser Angebot hält Menschen durch Bildungsarbeit beweglich und trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei“, ist Uwe Painke überzeugt. Dies sei hochaktuell und in der heutigen Zeit notwendiger denn je.

VHS trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei

„Die VHS hilft, dass Integration gelingt und setzt mit beruflicher Bildung auch dem Fachkräftemangel etwas entgegen, was wiederum mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt bringt – es gibt fast nichts, was man an der Volkshochschule nicht lernen kann“, sagt ihr Leiter. Uwe Painke wundert es nicht, dass die Nachfrage nach Integrationskursen hoch bleibt. „Wir decken den Bedarf und bieten wieder viele Deutsch- und Integrationskurse an. Eine Beratung und Einstufung findet mehrmals wöchentlich statt“, sagt er. Zudem finden unter anderem Deutschtests für Zuwanderer und Tests „Leben in Deutschland“ statt. Nur wer diese Prüfungen besteht, hat eine Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt sowie für die Einbürgerung.

Mit zahlreichen Veranstaltungen im Semesterschwerpunkt sollen nun Menschen für ein breit gefächertes Angebot gewonnen werden. „Es geht letztendlich darum, dass die Menschen in allen Lebenslagen vorankommen und das ist ja auch der Grundsatz der Volkshochschule“, sagt Victoria Hepting, die stellvertretenden VHS-Leiterin, bei der Programmvorstellung. Gemeinsam mit Uwe Painke, Corinne Keller, Cornelia Kriegler, Sharkhuu Oyunjargal, Julia Steberl und Sandra Wächter verantwortet sie die großen Fachbereiche der VHS.

Fast 800 Kurse im Herbst-/Wintersemester

Jedes Jahr absolvieren bis zu 20 000 Menschen Kurse an der Leonberger Volkshochschule – Tendenz wieder steigend. 2023 hat die VHS als großer Anbieter von Erwachsenenbildung nach den mauen Corona-Jahren wieder richtig Fahrt aufgenommen. Rund 17 000 Teilnehmende haben mehr als 1300 Veranstaltungen mit insgesamt fast 30 000 Unterrichtsstunden besucht. Das Herbst-/Wintersemester der Volkshochschule kann dabei mit fast 800 Kursen mit dem Angebot des vergangenen Halbjahrs mithalten. Weiterhin beliebt sind die VHS-Exkursionen. Hier nimmt die Leonberger Volkshochschule mit ihren Außenstellen in Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach eine Spitzenstellung in der Region ein. Ein Höhepunkt sind die Busexkursionen mit Historiker Holger Starzmann. Ziele sind das Kinzigtal, der Neckar und der Odenwald mit den Stationen Mosbach, Eberbach und dem Limes. Auch vier Studienreisen sind geplant, dabei ist auch eine E-Bike-Reise.

Der Fachbereich Geschichte und Politik bietet Vorträge über die US-Präsidentschaftswahlen im November. Auch die Themen Umwelt und Klimawandel finden im Programm ihren Platz. Die VHS organisiert dazu zwei Stadtspaziergänge in Leonberg – gefördert vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Die Montagsakademie bietet in sieben Kursen ein breit gefächertes Angebot. Vormittags finden sich Themen aus Philosophie und Geschichte. Am Nachmittag stehen die „Musikalische Winterreise“, „Das Deutsche Reich wird Kolonialmacht“, „Pilgerfahrten im Islam“, und „Ikonen der Kunst und ihre Geschichte(n)“ auf dem Programm.

Für das neue Semester bietet der Fachbereich Ernährung kulinarische Vielfalt mit Kochkursen der kreolischen und ukrainischen Küche. Ferner gibt es einen bio-veganen Backkurs zur Weihnachtsbäckerei.

Sprachen sind mit über 200 Kursen größter Fachbereich

Im Fachbereich Medizin und Gesundheit können sich alle auf theoretische und praxisorientierte Vorträge sowie Kurse freuen. Passend zum Semesterschwerpunkt „Bildung bewegt!“ bietet die Volkshochschule im Gymnastik- und Fitness-Bereich wieder viele Bewegungskurse für jede Altersstufe und auf verschiedenen Fitness-Levels an.

Nach wie vor sind die Sprachen der größte Fachbereich der Volkshochschule Leonberg. Mehr als 200 Sprachkurse in 18 verschiedenen Sprachen werden angeboten. Das reicht von Kursen für Anfänger bis Fortgeschrittene, auch seltene Sprachen werden gelehrt sowie Deutsch als Fremdsprache.

Mittlerweile ist die Volkshochschule Leonberg auch Mitglied bei onlinevhs-bw.de. Damit können Interessierte VHS-Kurse die online stattfinden, praktisch von überall auf der Welt buchen.

Die Anmeldungen zu den Kursen sind schriftlich oder online möglich. Geöffnet ist die VHS-Geschäftsstelle Leonberg vormittags, von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr sowie Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Anmeldungen sind schriftlich möglich unter: VHS, Neuköllner Straße 3, 71229 Leonberg und online über www.vhs.leonberg.de. Telefonisch zu erreichen ist die Volkshochschule unter 07152/990-4930, per Fax unter 07152/990-4910.