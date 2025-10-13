Auf der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück erleben große und kleine Abenteurer den Herbst aus der Vogelperspektive. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, entdeckt den Moselradweg mit seinen Lauschpunkten.
Frei schwebend schwingt sich im Hunsrück die Geierlay-Hängeseilbrücke kühn über das Mörsdorfer Bachtal hinüber nach Sosberg. In diesem Jahr feiert sie ihr zehnjähriges Jubiläum und wurde seither von rund drei Millionen Besuchern überquert. Die nach nepalesischem Vorbild erbaute 360 Meter lange Brücke ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz. Vor allem für Kinder ist es ein Erlebnis und eine Mutprobe über die leicht schwankende Brücke zu gehen, doch auch Erwachsene fühlen den Wow-Faktor. Die Hängeseilbrücke ist breit genug, um bequem nebeneinander zu gehen, Fahrräder dürfen darüber geschoben werden, und sie ist zudem kinderwagentauglich. Steht man auf der Mitte der Brücke, ist nicht nur die Aussicht in die Hunsrücker Landschaft fantastisch, sondern auch nach unten ins Tal und auf die Wipfel der hohen Bäume.