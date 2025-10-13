Auf der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück erleben große und kleine Abenteurer den Herbst aus der Vogelperspektive. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, entdeckt den Moselradweg mit seinen Lauschpunkten.

Frei schwebend schwingt sich im Hunsrück die Geierlay-Hängeseilbrücke kühn über das Mörsdorfer Bachtal hinüber nach Sosberg. In diesem Jahr feiert sie ihr zehnjähriges Jubiläum und wurde seither von rund drei Millionen Besuchern überquert. Die nach nepalesischem Vorbild erbaute 360 Meter lange Brücke ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz. Vor allem für Kinder ist es ein Erlebnis und eine Mutprobe über die leicht schwankende Brücke zu gehen, doch auch Erwachsene fühlen den Wow-Faktor. Die Hängeseilbrücke ist breit genug, um bequem nebeneinander zu gehen, Fahrräder dürfen darüber geschoben werden, und sie ist zudem kinderwagentauglich. Steht man auf der Mitte der Brücke, ist nicht nur die Aussicht in die Hunsrücker Landschaft fantastisch, sondern auch nach unten ins Tal und auf die Wipfel der hohen Bäume.

Rund um die Geierlay: Auf Entdeckungstour durch den Hunsrück Um sie von allen Seiten bestaunen zu können, empfiehlt sich der familienfreundliche, rund sechs Kilometer lange Rundweg „Geierlayschleife“. Er beginnt am Besucherzentrum mitten in dem gastlichen Hunsrückort Mörsdorf. Dort hält die ortseigene Touristinformation Flyer, Wanderkarten, regionale Produkte und Souvenirs bereit. Außerdem können geführte Wanderungen gebucht werden.

Die „Geierlayschleife“ führt direkt zum Mörsdorfer Brückenkopf und einmal über die frei schwebende Hängeseilbrücke auf die andere Seite des Tals. Für alle, die nur einen Blick auf die Brücke werfen wollen, gibt es eine Abkürzung zurück zum Besucherzentrum. Für diejenigen, die sich die Überquerung zutrauen, geht es danach auf der Sosberger Seite hinunter ins Tal und entlang des Mörsdorfer Baches, bis man direkt unter der Brücke steht und die Menschen, die auf ihr gehen, winzig klein aussehen. Immerhin ist die Brücke 100 Meter weit entfernt. Nun geht es mit schöner Aussicht auf das Tal und die Brücke wieder hinauf nach Mörsdorf.

Lauschstationen entlang des Mosel-Radwegs

Vor allem Familien mit Kindern haben ihn für sich entdeckt, den ufernahen und ebenen Mosel-Radweg, der außerdem zu den schönsten Radwegen in Deutschland zählt. Auf 248 Kilometern versammelt er zwischen Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze und der Mündung des Flusses in den Rhein am Deutschen Eck in Koblenz alles, was sich Radler von einer abwechslungsreichen Tour wünschen können: eine traumhafte Flusslandschaft mit steilen Weinbergen, antike Römerbauten, Burgenromantik, Fachwerkidyll und vor allem alle Nase lang ein Weingut, das zur gemütlichen Einkehr bei Traubensaftschorle und Flammkuchen einlädt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat den Mosel-Radweg auf Herz und Nieren geprüft und als Vier-Sterne-Qualitätsradroute eingestuft.

Zum Raderlebnis der besonderen Art tragen die 40 Hörstationen der Lauschtour bei, die auf den zehn Etappen des Mosel-Radweges verteilt sind. Die Lauschtour-App macht sich unterwegs mit einem „Bing“ bemerkbar, wenn eine Hörstation erreicht ist. Dann heißt es absteigen und zuhören. Winzer, Kultur- und Weinbotschafter sowie interessante Leute aus der Region erzählen ihre Geschichten und Anekdoten zu touristischen Höhepunkten, vermitteln Wissen zum Wein und zu den archäologischen Schätzen der Region.

Ein Favorit für den geplanten Radausflug mit Kindern ist die vierte Etappe des Mosel-Radweges, denn die Fahrt ist gemütlich und es gibt viel zu sehen: Sie führt von Mehring entlang weiter Moselschleifen und steiler Weinberge direkt am Fluss bis nach Piesport. In Mehring an der Römischen Weinstraße lädt die Lauschtour-App zu einem kurzen Abstecher in die Villa Rustica ein. Das für seine Zeit luxuriös ausgestattete und zum Teil rekonstruierte Herrenhaus hat eine Badeanlage, Fußbodenheizung und Mosaikböden.

Der nächste Lauschpunkt in Detzem führt in die Neuzeit zurück und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Schleuse. Neun Meter schleust sie die Schiffe nach oben oder nach unten. Dabei könnte man ewig zusehen. In Neumagen-Dhron lädt bis Ende Oktober der Nachbau des römischen Weinschiffes „Stella Noviomagi“ zu einer Schiffsreise wie in alten Römerzeiten ein. Kurz vor Piesport zeigt die originalgetreu restaurierte Kelteranlage, wie die alten Römer den Wein herstellten.

Der Tourenplaner Rheinland-Pfalz

Weitere Infos zu den Rad- und Wanderwegen bieten der Tourenplaner Rheinland-Pfalz sowie die App „Rheinland-Pfalz erleben”. Hier können Routen recherchiert, geplant und gespeichert werden. Die App ist auch auf der Tour selbst ein guter Begleiter.

„Goldene Momente" in Rheinland-Pfalz

Ob Wandern, Familienausflüge oder Radtouren - mehr an Inspiration zu Urlaubszielen, Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen bietet die Webseite von Rheinland-Pfalz-Tourismus.

Das Reiseziel Rheinland-Pfalz auf Social Media:

Weitere Infos zum Urlaub in Rheinland-Pfalz gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok und Youtube.

Kontakt:

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Löhrstraße 103-105

56068 Koblenz

Telefon: 0261/915200

info@rlp-tourismus.de