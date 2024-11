Mehrere Häutungen hat er erlebt, der nunmehr so genannten Messeherbst. Sieben Messen sollen die Besucher locken, mit Musik, Essen, Schönem für Zuhause. Mit Food und Feines ist eine neue Messe mit dabei.

Hafa, unter dem Namen kennen manche noch die große Verbrauchermesse rund ums schönere Zuhause. Daraus wurde die Family & Home, was die hiesige Ortsgruppe des Vereins Deutsche Sprache mit einem Sprachkasper tadelte - „für besondere Missachtung der deutschen Sprache“. Daraus wurde die Familie & Heim, und schließlich der Messeherbst.

Lobpreisen die verschiedenen Messen: Daniel Schäfer, Johann Klettner, Martina Lammel, Heiner Beck, Birigit Tantner, Martin Knauder, Matthias Beck (von links) Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Die Familie & Heim ist nur noch eine von vielen, genauer gesagt von vier Messen, die von Donnerstag bis Sonntag bis auf eine alle Hallen der Landesmesse füllen. Drei weitere beginnen am Freitag. Damit auch keine des Septetts zu kurz kommt, durften zum Werben und Locken jeweils ein Protagonist von sich und der Messe erzählen.

Lesen Sie auch

Sie wollen nur spielen

Es war Vorhersehung. Daniel Schäfers ging immer mit seinem Papa zum Vater-Sohn-Tag auf die Spielemesse damals noch auf den Killesberg. Mittlerweile ist er kein Kind und auch kein Besucher mehr, mit dem Verein Schwabenstein ist er wichtiger Bestandteil und Lockvogel. „Dieses Jahr bespielen wir die ganze Galerie“, sagt er. Aus Lego haben sie etwa den Hockenheimring nachgebaut oder eine Piratenwelt. Man kann natürlich auch selber bauen, auf Bildschirmen spielen oder auf Brettern und mit Karten. Erstmals gehört die komplette Halle 1 den Spielern.

Mit den Händen schaffen und erschaffen

Man muss nicht zocken, um sich die Zeit zu vertreiben. Sondern kann auch entwerfen, gestalten und basteln. Martina Lammel oblag es die Messe Kreativ vorzustellen. Sehr treffend, die Autorin und Moderatorin hat sich schließlich eine Karriere zusammengebastelt, die sie bis ins Fernsehen führte. Über Druckerei, Verlag und Redaktion führte sie ihre Neigung zum Gestalten und schönen Dingen in die Selbstständigkeit. „Mein Hobby ist Beruf, und mein Beruf ist mein Hobby“, sagt sie. Wer es ähnlich machen möchte, oder doch nur mit den eigenen Händen zur Freude etwas Entstehen lassen möchte, der kann sich bei Ausstellern informieren und Workshops besuchen.

Es wird gebacken, ganz ohne KI

Wer den „Tatort“ am Sonntag geschaut hat, muss die Alb jetzt für den Gipfel der Borniertheit halten. Doch wie das so ist mit dem Fernsehen, das ist halt Fiktion. Die Realität sitzt in der Landesmesse, schwäbelt und erzählt mit Leidenschaft und begleitet von einem breiten Grinsen vom eigenen Beruf, dem Bäckerhandwerk. Heiner Beck, der Beckabeck, aus Römerstein ist das Gesicht der neuen Messe Food und Feines, die „erlesene Getränke und feine Genussmittel“ bietet. Zwei Konditoren hat er dabei, seinen Wimsener Höhlenstollen, man kann Lebkuchen selbst garnieren. Und lernt dabei: „Unser Beruf wird nie von KI ersetzt werden.“

Was macht man mit Maronenmehl?

Ob eine KI soviel Durchhaltevermögen beweisen kann wie Birgit Tantner. Wohl nicht. Die Sportwissenschaftlerin arbeitete als Eventmanagerin, als sie sich damit beschäftigte eine Brotbackmischung auf der Basis von Kastanienmehl auszutüfteln. Sie experimentierte hin und her, bekam von Ölmühlen etwa Leinsamen. Die Freunde dienten als Versuchskaninchen, ihr Urteil: „Das ist sicher gesund, hat aber nicht geschmeckt!“ Mittlerweile schmeckt es. Und ist reif für den Verkauf. Nun sammelt sie Geld via Crowd-Funding. Bei der Messe Veggie & frei gibt es ihr Knäckebrot, viele andere Aussteller, Vorträge, Koch- und Backshows.

Ein schönes Zuhause

Zum Kochen braucht es Küchen. Und das haben Johann Klettner und seine Kollegen zu bieten. Sie kamen schon, als die Herbstmesse noch Hafa hieß. Zu sechst sind sie, haben noch Ladengeschäfte und schließen sich für den Messeauftritt zusammen. „Dabei zeigen wir Küchentrends, die erst 2025 auf den Markt kommen.“ Sie sind also ihrer Zeit voraus. Das werden viele der Aussteller für sich in Anspruch nehmen, die in den Messehallen 4 und 6 ihre Stände aufbauen, und die alles anbieten, um das Zuhause aufzuhübschen.

Bellen, miauen und wiehern

Martin Knauder hat es mit der Nase. Nicht mit der eigenen, sondern mit der viel empfindsameren des Hundes. Fünf Millionen Riechzellen habe eine Hundenase, sagt er. Und die will gehegt, gepflegt und gefordert sein. Der Hundetrainer entwickelte Schnüffelprodukte. Die heißen wirklich so. Da gibt es etwa einen Schnüffelrasen aus Polyesterfransen für zuhause. In dem man Leckerli verstecken kann. Und das Schnüffeln alleine, sorge schon fürs Ausschütten von Glückshormonen, sagt Kauder. Nun, Herrchen und Frauchen können das bei der Veggie und frei von sowie der Food und Feines ja auch mal ausprobieren. Bei der Animal gibt es dagegen alles fürs Haustier.

Da ist Musik drin

Alles für den Blasmusiker gibt es bei der Brawo. Das setzt sich aus Brass und Woodwork zusammen, halt alles aus Blech und Musik, mit dem man durch Hineinblasen Töne erzeugen kann. Wie das funktioniert, zeigte Matthias Beck mit seiner Piccolo-Trompete. Er hat das Musik erzeugen studiert, sein Geld verdient er aber jetzt mit Musikinstrumente fertigen. In Dettingen auf der Alb hat er das Musikhaus Beck aufgebaut. Und es immer bedauert, dass er 30 Jahre lang bis nach Frankfurt zur Musikmesse fahren musste. Nun hat er endlich eine Blasorchester-Messe vor der Haustüre „im Land der Blasmusiker“. Und schon im dritten Jahre des Bestehens laufe sie der großen Schwester in Frankfurt den Rang ab, sagt Beck. Mit vielen Ausstellern und Konzerten. Da ist Musik drin.

Die Herbstmessen

Tickets

Der Messeherbst findet vom Donnerstag, 21. November bis Sonntag, 24. November in der Landesmesse statt. Veggie & Frei von sowie Animal und Brawo beginnen erst am Freitag, 22. November. Geöffnet ist bis 18 Uhr, unter der Woche starten die Messen um 10 Uhr, am Wochenende um 9 Uhr. Die Karten kosten bis zu 18 Euro.