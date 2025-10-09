Der Herbst zieht auch im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart ein. Doch auch jetzt gibt es hier noch blühende Bereiche. Wir zeigen die Schönsten.
09.10.2025 - 12:00 Uhr
Die Natur malt vor allem im Herbst viele Farben. Auch die Wilhelma ist gerade jetzt in einem reizvollen farbigem Wandel. Pflanzenfans finden im zoologisch-botanische Garten nicht nur mehr als 8500 verschiedene Pflanzenarten und -sorten, sondern können sich auch jetzt drinnen und draußen an unterschiedlichsten Blüten, Blattfarben und Formen erfreuen.