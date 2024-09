Türken und Syrer dominieren bei den Asylsuchenden. Bei den Syrern beträgt die Gesamtschutzquote mehr als 80 Prozent, bei Türken nicht einmal zehn.

Christian Gottschalk 30.09.2024 - 15:39 Uhr

Was die Herkunft der Asylbewerber angeht, so unterscheidet sich der Südwesten vom Rest der Republik. Deutschlandweit kommen die meisten Schutzsuchenden aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. In dieser Reihenfolge. In Baden-Württemberg liegt Afghanistan im ersten halben Jahr dieses Jahres durchgehend auf Platz drei im Bereich der Zugangszahlen, Syrien und die Türkei hingegen wechseln sich von Monat zu Monat bei der Spitzenposition ab. Zusammengerechnet von Januar bis Juni ist die Zahl der asylsuchenden Syrer leicht höher. 2214 Männer und Frauen sind aus dem Bürgerkriegsland gekommen, 22,61 Prozent aller Antragsteller. Aus der Türkei kamen gerade einmal 51 Menschen weniger, insgesamt 2163 was einer Quote von 22,09 Prozent entspricht. Die Zahl der Afghanen liegt bei 1276, das sind 13,03 Prozent.