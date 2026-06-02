Hermann-Hesse-Bahn bis Renningen: Darum wird die S-Bahn-Strecke gesperrt

Zwar ist die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) schon seit Februar von und nach Calw unterwegs. Aber bislang nur quasi „mit angezogener Handbremse“. Ab Mitte Juni wird sich das nun ändern. Dann sollen die Elektro-Züge auf der reaktivierten Bahnstrecke nicht nur ab und bis Renningen statt bis Weil der Stadt (beides Kreis Böblingen) fahren, sondern auch endlich im Halbstundentakt.

Bevor das jedoch möglich ist, sind an der für 240 Millionen Euro wieder hergestellten Bahnstrecke weitere Bauarbeiten nötig. Deshalb wird die Schienenstrecke zwischen Renningen und Weil der Stadt von Samstag, 6. Juni, bis Samstag, 13. Juni, gesperrt. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Betrieb der Hesse-Bahn, sondern auch auf die S-Bahn.

Auswirkungen auf die S-Bahn – Busse pendeln

Die S-Bahn-Linien 6 und 62 entfallen in diesem Zeitraum. Stattdessen fahren Ersatzbusse zwischen Renningen und Weil der Stadt (S6E). Die Deutsche Bahn setzt zusätzlich einen Express-Bus für Pendler ein. Dieser fährt ohne Zwischenstopp zwischen Weil der Stadt und Leonberg.

Abfahrten in Weil der Stadt sind um 5.58 Uhr, 6.58 Uhr, 7.58 Uhr, 16.50 Uhr und 17.50 Uhr, Abfahrt in Leonberg ist jeweils um 6.25 Uhr, 7.25 Uhr, 16.20 Uhr, 17.20 Uhr und 18.20 Uhr. Die S 60 ist weiterhin zwischen Renningen und Böblingen unterwegs mit einer Einschränkung in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni.

Was wird gemacht an der Strecke der Hesse-Bahn?

Am Bahnhof Renningen wird eine neue Signalanlage eingebaut, zudem wird an den Weichen und am Stellwerk gearbeitet. Auch in Malmsheim wird eine Signalanlage eingebaut. Beides ist notwendig, damit die Hermann-Hesse-Bahn ab Sonntag, 14. Juni, von Calw aus bis Renningen durchfahren kann. „Nur dadurch können wir die Abstände zwischen den Zügen der S-Bahn und der Hesse-Bahn kurz halten“, erklärt Frank von Meißner, der Geschäftsführer des Zweckverbandes der Hesse-Bahn.

Obwohl nur zwischen Renningen und Weil der Stadt an der Bahnstrecke gearbeitet wird, ist auch die Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt und Calw betroffen. Vom 6. bis 13. Juni fallen also auch hier sämtliche Züge aus.

Auch Gewährleistungsmängel sollen behoben werden

Einmal stündlich fährt bereits ein regulärer Linienbus (Linie 670) zwischen den beiden Städten. Dieser wird um einen Ersatzbus (RB76)ergänzt, sodass regelmäßig alle 30 Minuten ein Bus fährt. Wer also aus der Region Stuttgart in den Nordschwarzwald möchte, muss in jener Woche mindestens zwei Mal umsteigen.

„Wir nutzen die Zeit, um Restarbeiten zu erledigen und Gewährleistungsmängel zu beheben“, erklärt Frank von Meißner. Ab dem 14. Juni soll die HHB dann endlich bis nach Renningen durchfahren – und auch im angestrebten Halbstundentakt.

Informationen Online

S-Bahn

Aktuelle Informationen zu Baustellen und Fahrplanänderungen der S-Bahn gibt es im Internet auf www.s-bahn-stuttgart.de.

Hesse-Bahn

Der aktuelle Fahrplan sowie der neuen ab 14. Juni gibt es online auf www.hermann-hesse-bahn.de.