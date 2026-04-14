Alexander Scheer wollte am Freitag, 17. April, mit seinem David-Bowie-Programm in der Liederhalle auftreten. Der Auftritt wurde wegen einer Erkrankung des Künstlers abgesagt.

Michael Werner 14.04.2026 - 16:53 Uhr

Der „Heroes“ betitelte David-Bowie-Abend des Schauspielers Alexander Scheer am Freitag, 17. April, in der Stuttgarter Liederhalle ist abgesagt worden. „Der Künstler ist leider kurzfristig erkrankt und der Termin muss ausfallen“, teilte der Veranstalter mit. „Alexander Scheer und das gesamte ,Heroes‘ Team bedauern die Absage sehr und hätten diese wunderbare und intensive Bowie-Hommage gerne in Stuttgart auf die Bühne gebracht – aber es soll leider nicht sein“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bereits gekaufte Eintrittskarten würden erstattet.