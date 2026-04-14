Alexander Scheer wollte am Freitag, 17. April, mit seinem David-Bowie-Programm in der Liederhalle auftreten. Der Auftritt wurde wegen einer Erkrankung des Künstlers abgesagt.

Der „Heroes“ betitelte David-Bowie-Abend des Schauspielers Alexander Scheer am Freitag, 17. April, in der Stuttgarter Liederhalle ist abgesagt worden. „Der Künstler ist leider kurzfristig erkrankt und der Termin muss ausfallen“, teilte der Veranstalter mit. „Alexander Scheer und das gesamte ,Heroes‘ Team bedauern die Absage sehr und hätten diese wunderbare und intensive Bowie-Hommage gerne in Stuttgart auf die Bühne gebracht – aber es soll leider nicht sein“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bereits gekaufte Eintrittskarten würden erstattet.

 

Alexander Scheer hatte ursprünglich vor, sich David Bowie über dessen Lieder sowie über Auszüge aus einigen von Bowies Lieblingsbüchern anzunähern. „In Verbindung mit seinen Liedern beleuchten diese Texte den Mythos Bowie näher und fügen seinem Schaffen ungeahnte Dimensionen hinzu“, sagte der Schauspieler unserer Zeitung Anfang dieses Jahres in einem Interview. Die „Heroes“-Tournee von Alexander Scheer und seiner Band geht nach derzeitigem Stand am 30. April in Düsseldorf weiter.