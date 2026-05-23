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  6. Kirchengemeinde äußert sich zu Altbau-Ruine

Herrenberg-Affstätt Kirchengemeinde äußert sich zu Altbau-Ruine

Herrenberg-Affstätt: Kirchengemeinde äußert sich zu Altbau-Ruine
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In diesem einsturzgefährdeten Haus lebte jahrelang ein Mensch. Wie war das möglich? Foto: Eddie Langner

Wie konnte in einer Bauruine in Herrenberg-Affstätt jahrelang jemand leben, ohne dass etwas unternommen wurde? Die Kirchengemeinde als direkter Nachbar äußert sich.

Ein klaffendes Loch in der Wand des Gebäudes Kuppinger Straße 8 erinnert an einen Vorfall, der in Affstätt für Aufsehen gesorgt hat. Am 9. Mai war bei der Altbau-Ruine ein Stück aus der Hauswand herausgebrochen. Zur Überraschung der Einsatzkräfte war das Haus bewohnt.

 

„Auf der rechten Gebäudeseite hat sich die Wand komplett mitbewegt“, berichtet ein Augenzeuge, wie beim Herausbrechen der Wand die akute Einsturzgefahr des über 200 Jahre alten Hauses deutlich sichtbar geworden sei. Umso unglaublicher erscheint es, dass hier ein Mann wohl über viele Jahre gelebt hat. Fast unglaublich ist auch, dass in all den Jahren nichts Schlimmeres passiert ist.

Die Verwaltung kündigt „schnellstmöglich“ Maßnahmen an

Mittlerweile hat das Baurechtsamt das Gebäude gemeinsam mit einem Prüfstatiker vor Ort begutachtet und bewertet. „Derzeit prüft die Verwaltung mögliche Maßnahmen. Diese sollen anschließend schnellstmöglich umgesetzt werden“, informiert Michael Spotts, Pressereferent der Stadt Herrenberg.

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Auch nach gut zwei Wochen wirft der Vorfall noch immer Fragen auf. Allen voran diese: Wie konnte ein Mensch so lange in diesem Haus leben, ohne dass jemand etwas deswegen unternommen hat? Die Frage ist offensichtlich alles andere als leicht zu beantworten. Ortsvorsteher Markus Funk verweist an die Pressestelle der Stadt Herrenberg. Das tut auch das Landratsamt Böblingen. „Als Große Kreisstadt nimmt die Stadt Herrenberg auch die Aufgaben des Sozialamts eigenständig wahr“, teilt eine Sprecherin der Behörde mit. „Grundsätzlich liegt die eigene Wohnsituation auch in einer Eigenverantwortung und für den baulichen Zustand ist der jeweilige Eigentümer zunächst verantwortlich“, meint man dort außerdem.

Die Verwaltung verweist auf Persönlichkeitsrechte

Auf dem Herrenberger Rathaus gibt an sich bei dem Thema sehr zurückhaltend. Die Stadt teilt mit, dass man den Bewohner anderweitig untergebracht habe, macht darüber hinaus aber mit Hinweis auf Persönlichkeitsrechte keine weiteren Angaben.

Auch von der Seite gibt das Gebäude kein gutes Bild ab. Foto: Langner

Soweit die Sicht der Verwaltung. Was aber sagt die evangelische Kirchengemeinde? Schließlich befinden sich Kirche und Gemeindebüro in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Altbau-Ruine. Gebietet da nicht die christliche Nächstenliebe, genauer hinzuschauen und helfend aktiv zu werden?

Evangelische Landeskirche befasst sich mit dem Thema

Eine Anfrage dieser Zeitung ging an die Evangelische Kirchengemeinde Kuppingen-Affstätt sowie an die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Die Antwort gibt Kirchenrat und Landeskirchensprecher Dan Peter. Der Theologe hatte sich dafür mit örtlichen Gemeindevertretern abgestimmt.

„Bekannt war vor Ort, dass dieses Gebäude seit vielen Jahre in einem sichtbar baulich schlechten Zustand ist. Es war auch bekannt, dass im Erdgeschoss eine Kfz-Werkstatt betrieben wurde“, erklärt der Landeskirchensprecher. Auf die im Ort wohl ebenfalls bekannte Tatsache, dass in dem Haus ein Mensch gewohnt hat, geht er nicht ein.

Christliche Gemeinde vor Ort bietet viele Anlaufstellen

Im Allgemeinen suche und vermittle die Kirche in Fällen von sozialen Notlagen oder Vernachlässigungen Kontakt zu verantwortlichen Stellen wie etwa Sozial- und Jugendamt oder zur kirchlichen Diakonie.

Die Kirchengemeinde Kuppingen-Affstätt biete den Menschen im Ort eine ganze Reihe an Angeboten, um Gemeinschaft, Halt und Zuwendung zu bekommen – sei es im Gottesdienst oder beim Affstätter Mittagstisch (AFFMI), der sich insbesondere an alte und bedürftige Personen wende.

Am Ende bleibt Hilfesuche eine Privatentscheidung

Als einer der Träger des Diakonievereins Kuppingen-Affstätt unterstützt die Kirchengemeinde zudem die Arbeit der Diakonie und selbstverständlich mache der Pfarrer auch Hausbesuche bei Gemeindegliedern. „Wenn dabei Notstände deutlich werden, werden darüber hinausgehende Hilfsmöglichkeiten angesprochen und gegebenenfalls auch vermittelt“, betont der Kirchenrat.

Zwischen den Zeilen sagt Pfarrer Peter Dan in seiner recht ausführlichen Antwort damit im Grunde vor allem eins: Hätte der Bewohner des Hauses Kuppinger Straße 8 tatsächlich Hilfe gesucht, dann hätte er sie auch bekommen. Warum er dies nicht getan hat, bleibt am Ende wohl seine Privatsache.

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