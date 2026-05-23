Herrenberg-Affstätt Kirchengemeinde äußert sich zu Altbau-Ruine
Wie konnte in einer Bauruine in Herrenberg-Affstätt jahrelang jemand leben, ohne dass etwas unternommen wurde? Die Kirchengemeinde als direkter Nachbar äußert sich.
Wie konnte in einer Bauruine in Herrenberg-Affstätt jahrelang jemand leben, ohne dass etwas unternommen wurde? Die Kirchengemeinde als direkter Nachbar äußert sich.
Ein klaffendes Loch in der Wand des Gebäudes Kuppinger Straße 8 erinnert an einen Vorfall, der in Affstätt für Aufsehen gesorgt hat. Am 9. Mai war bei der Altbau-Ruine ein Stück aus der Hauswand herausgebrochen. Zur Überraschung der Einsatzkräfte war das Haus bewohnt.