Herrenberg Bewohnerparken: Nicht in der maximalen Höhe
Die hohen Preise beim Bewohnerparken treffen vor allem die Bürger der Unterschicht, meint unser Kommentator.
Die hohen Preise beim Bewohnerparken treffen vor allem die Bürger der Unterschicht, meint unser Kommentator.
Nur ein paar Tage ist es her, dass die große Koalition in Berlin die Entlastung der Autofahrer durch die hohen Spritpreise in Aussicht gestellt hat. Kluge Köpfe hatten über das Für und Wider beraten, versucht, im Bundeshaushalt Summen zu verschieben, um die Senkung der Mineralölsteuer möglich zu machen, damit auch ärmeren Autofahrern noch etwas im Geldbeutel übrig bleibt.