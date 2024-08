In Herrenberg haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gülay Alparslan 20.08.2024 - 11:39 Uhr

