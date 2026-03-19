Kleineren Pannen können Radfahrer am Herrenberger Volksbankstadion nun auch wieder selbst zu Leibe rücken. Die dortige Radservice-Station wurde erneuert.
19.03.2026 - 12:38 Uhr
Herrenberg baut sein Angebot für Fahrrad-Fans weiter aus. Die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz, das Tiefbauamt sowie Technik und Grün haben in enger Abstimmung mit dem VfL Herrenberg die in die Jahre gekommene Fahrradservice-Station am Volksbankstadion erneuert. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Damit stehe Radfahrerinnen und Radfahrern wieder eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung, um kleinere Reparaturen an ihrem Zweirad schnell und unkompliziert selbst durchführen zu können.