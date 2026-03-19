Kleineren Pannen können Radfahrer am Herrenberger Volksbankstadion nun auch wieder selbst zu Leibe rücken. Die dortige Radservice-Station wurde erneuert.

Herrenberg baut sein Angebot für Fahrrad-Fans weiter aus. Die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz, das Tiefbauamt sowie Technik und Grün haben in enger Abstimmung mit dem VfL Herrenberg die in die Jahre gekommene Fahrradservice-Station am Volksbankstadion erneuert. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Damit stehe Radfahrerinnen und Radfahrern wieder eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung, um kleinere Reparaturen an ihrem Zweirad schnell und unkompliziert selbst durchführen zu können.

Zu diesem Zweck sei die Fahrradservice-Station mit einer Luftpumpe sowie verschiedenen Werkzeugen ausgestattet worden. Dazu gehörten unter anderem Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel sowie Kreuz- und Schlitzschraubenzieher. Damit ließen sich viele typische Probleme schnell selbst lösen, was besonders praktisch für Alltagsradlerinnen und -radler, Vereinsmitglieder oder Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule sei, so die Stadt.

Fünf Radservice-Stationen gibt es in der Kernstadt Herrenbergs

Das Angebot an Fahrradservice-Stationen sei in Herrenberg inzwischen gut ausgebaut. In den Teilorten stehe jeweils mindestens eine Station zur Verfügung, heißt es weiter. In der Kernstadt Herrenberg stünden insgesamt fünf Stationen bereit, zusätzlich gäbe eine weitere am Waldfriedhof. Damit will die Stadt das Fahrrad als alltagstaugliches und verlässliches Verkehrsmittel unterstützen und die bestehende Radinfrastruktur ergänzen.

Eine Übersicht über alle Fahrradservice-Stationen in Herrenberg gibt es in der App stadtnavi Herrenberg. Dort lassen sich die Standorte anzeigen, indem man in den Kartendaten die Ebene „Fahrrad & Auto > Radservice-Punkte“ aktiviert. Anschließend würden alle bestehenden Stationen auf der digitalen Karte erscheinen.