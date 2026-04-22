Herrenberg Stadt weist mehr Parkplätze für Anwohner aus
In den Bereichen Wengertweg und Wilhelmstraße sowie Berliner Straße wird es aber weiterhin auch Kurzzeitparken geben. An der Gebührenschraube wird nicht gedreht, vorerst wenigstens.
In den Bereichen Wengertweg und Wilhelmstraße sowie Berliner Straße wird es aber weiterhin auch Kurzzeitparken geben. An der Gebührenschraube wird nicht gedreht, vorerst wenigstens.
Zu den bisherigen fünf Gebieten in der Herrenberger Kernstadt, in denen es bisher Bewohnerparken gibt, werden sich ab dem Jahr 2027 die Bereiche Wengertweg und Wilhelmstraße sowie Berliner Straße dazukommen. Es gibt dadurch weniger Plätze für „Fremdparker“, die nicht dort wohnen.