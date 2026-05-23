Herrenberg-Süd wird teurer Herrenberg bessert beim Kaufpreis nach
Nun sollen die Grundbesitzer von Herrenberg-Süd 135 Euro pro Quadratmeter bekommen. Sie haben Bedenkzeit bis Ende Oktober.
Nun sollen die Grundbesitzer von Herrenberg-Süd 135 Euro pro Quadratmeter bekommen. Sie haben Bedenkzeit bis Ende Oktober.
Der Grunderwerb bei Herrenberg-Süd kommt nicht in Schwung. Deswegen hat die Stadt bei den Preisen nachgebessert und bietet den Grundbesitzern unter Zuhilfenahme sämtlicher rechnerischer Zuschüsse nun 135 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet aber auch, das geplante Baugebiet verteuert sich weiter.