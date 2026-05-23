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Herrenberg-Süd wird teurer Herrenberg bessert beim Kaufpreis nach

Herrenberg-Süd wird teurer: Herrenberg bessert beim Kaufpreis nach
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Bleibt die grüne Wiese grüne Wiese? Die Grundbesitzer von Herrenberg-Süd haben wenig Neigung, ihre Flächen zu verkaufen. Foto: Bischof/Archiv

Nun sollen die Grundbesitzer von Herrenberg-Süd 135 Euro pro Quadratmeter bekommen. Sie haben Bedenkzeit bis Ende Oktober.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Der Grunderwerb bei Herrenberg-Süd kommt nicht in Schwung. Deswegen hat die Stadt bei den Preisen nachgebessert und bietet den Grundbesitzern unter Zuhilfenahme sämtlicher rechnerischer Zuschüsse nun 135 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet aber auch, das geplante Baugebiet verteuert sich weiter.

 

Das Baugebiet soll einmal Platz für 3000 Menschen bieten und die Wohnungsnot in Herrenberg und Umgebung auf einen Schlag lindern. Doch erweist sich die kühne Idee als ziemlich schwer umzusetzen, es sei das dickste Brett, das die Stadt gerade bohre, wie es der Herrenberger Oberbürgermeister Nico Reith in der Sitzung am Dienstag ausdrückte. Konkret bedeutet das, nachdem das Gebiet 2019 beschlossen wurde, ist nicht viel mehr passiert als Planung.

Kassensturz bis Ende Oktober

Immerhin, bis Ende Oktober will Herrenberg Kassensturz machen. Falls nicht genügend Flächen verkauft werden, sieht die Stadtverwaltung drei Möglichkeiten:

Möglichkeit eins ist, Herrenberg-Süd nach knapp sieben Jahren Planungszeit einfach zu stoppen und möglicherweise an anderer Stelle zu planen. Die zweite Möglichkeit wäre es, das Gebiet mit dem juristischen Schutz einer so genannten Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu beschließen. Dieses Verfahren ist ein Instrument, um zügig Bauland zu beschaffen.

Nico Reith hat mit Herrenberg-Süd ein schweres Erbe angetreten. Foto: Eibner-Pressefoto

Allerdings muss das Wohl der Allgemeinheit gegeben sein. Das heißt, es muss ein erhöhtes öffentliches Interesse an einem erhöhten Bedarf an Wohnungen, Arbeitsstätten oder städtischen Einrichtungen vorliegen. Die dritte Möglichkeit wäre, das Baugebiet nur auf den Flächen zu verwirklichen, die in den Besitz der Stadt kommen. Dann allerdings wäre das ursprüngliche Ziel verfehlt, möglichst viel und möglichst preiswerten Wohnraum in Herrenberg zu schaffen.

„Rechtliches Minenfeld“

Als das Baugebiet 2019 unter dem vorigen Oberbürgermeister Thomas Sprißler beschlossen wurde, hatten Gutachter im Jahr 2020 folgende Grundstückpreise ermittelt: 99 Euro pro Quadratmeter für Wohnbau-Erwartungsland, 40 Euro für Gewerbe-Erwartungsland und 3,25 Euro für die Ackerfläche.

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Soweit die Fakten. Die nachfolgende Aussprache im Rat wurde allerdings mehr ein Schlagabtausch als eine Diskussion. Heike Voelker von der CDU-Fraktion konstatierte, die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer liege bei Null. Die Beschlussvorlage wertete sie als „rechtliches Minenfeld“ mit der unterschwelligen Drohung, „wenn ihr nicht freiwillig verkauft, dann könntet ihr enteignet werden.“ Sie schätzte die künftigen Baukosten auf 6000 Euro pro Quadratmeter: „das kann sich keine normale Familie leisten“, sagte sie und beschwor das Bild einer Mittelschicht, die aus der Stadt gedrängt werde.

„Dann bauen die Nachbargemeinden“

Thomas Deines (Freie Wähler) konterte und bat Heike Voelker, zu „sachlichen Argumenten“ zurück zu kehren. Für ihn bleibt Herrenberg-Süd das strategisch zentrale Projekt für die Stadtentwicklung in den nächsten 20 Jahren. „Wir können es nicht allen recht machen, sollten aber auch nicht mit dem Kopf durch die Wand.“ Deswegen seien die 135 Euro pro Quadratmeter jetzt ein faires Angebot.

Politik sei mehr als das Abwägen von Fakten, sagte Bodo Philipsen (SPD), es gehe hier um das Wohl der Stadt, und bei Herrenberg-Süd gehe es darum, einen Weg des Kompromisses zu finden. Die Alternative wäre, das Wohngebiet zu beerdigen und es woanders zu errichten. Doch der Bedarf bleibe. „Wenn Herrenberg nicht baut, dann bauen eben die Nachbargemeinden.“

Regelrechte Kampfabstimmung

Alfred Steinki (Grüne) beschwor, das Baugebiet nicht immer teurer und risikoreicher zu machen. Er glaubt nicht, dass die Entwicklung in der Region so weiter gehe und die Stadt immer neuen Zuzug erlebe. Sein Fazit: „Die Flächen innerorts reichen. Wir brauchen Herrenberg-Süd in der Form nicht.“

Die Wogen glätteten sich am Ende nicht. Mit 16 zu zehn Stimmen wurde der Verwaltungsvorschlag in einer regelrechten Kampfabstimmung angenommen.

Großer Wurf in der Stadtgeschichte

Herrenberg-Süd
 Das 15,5 Hektar große Wohngebiet soll rund 3000 Bürgern eine Heimat bieten. Dafür müssen rund 202 Millionen Euro umgesetzt werden, es entstehen Kitas und eine Grundschule.

Umsetzung
 Das Konzept sieht vor, dass die Stadt Herrenberg die Grundstücke im Rahmen eines sogenannten „Ankaufsmodells“ zunächst erwirbt, neu ordnet, erschließt und dann an Wohnungsbaugesellschaften oder an Privatpersonen verwertet.

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