Herrenberger Kuchen-Marathon Verein plant den längsten Apfelkuchen der Welt
Den längsten Apfelkuchen der Welt will der Obst- und Gartenbauverein Herrenberg backen. Für 800 Jahre Herrenberg gibt es 800 Meter Kuchen.
Selten, dass eine Ausschusssitzung mit einer Vision beginnt, aber am Montag beim Verwaltungsausschuss erlaubten sich die Herrenberger Gemeinderäte und der Oberbürgermeister Nico Reith einen Blick auf den 31. Dezember des Jahres 2028.