Ein Unbekannter klaut in Kuppingen, Nufringen, Affstätt und Gärtringen Bargeld aus geparkten Autos. Offenbar haben die Bestohlenen es dem Dieb leicht gemacht.

Langfinger auf Diebestour im Gäu: Eine bislang unbekannte Person hatte es zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen im Raum Herrenberg-Kuppingen (Kreis Böblingen) offenbar auf geparkte Fahrzeuge abgesehenen. Wie die Polizei berichtet, öffnete der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs Fahrzeuge, die vermutlich allesamt unverschlossen im Bereich Kuppingen, Affstätt, Nufringen und Gärtringen geparkt waren.

 

Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchte der Täter die Fahrzeuge nach Bargeld und erbeutete dabei insgesamt rund 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 0 70 32 / 27 08-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.