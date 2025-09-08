Ein Unbekannter klaut in Kuppingen, Nufringen, Affstätt und Gärtringen Bargeld aus geparkten Autos. Offenbar haben die Bestohlenen es dem Dieb leicht gemacht.

Eddie Langner 08.09.2025 - 15:07 Uhr

Langfinger auf Diebestour im Gäu: Eine bislang unbekannte Person hatte es zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen im Raum Herrenberg-Kuppingen (Kreis Böblingen) offenbar auf geparkte Fahrzeuge abgesehenen. Wie die Polizei berichtet, öffnete der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs Fahrzeuge, die vermutlich allesamt unverschlossen im Bereich Kuppingen, Affstätt, Nufringen und Gärtringen geparkt waren.