Herrenberger vor Gericht: Die Drogen kamen mit dem Taxi

Am Landgericht Stuttgart ist ein Prozess um schwunghaften Drogenhandel zu Ende gegangen. Die 9. Große Strafkammer verurteilte einen 51-jährigen Herrenberger wegen Handeltreibens mit Kokain und Cannabis in 18 Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.

Der Prozess konnte am Ende schneller als geplant abgeschlossen werden, da sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine so genannte Prozessverständigung geeinigt hatten. Demnach war dem 51-Jährigen im Gegenzug für ein Geständnis ein Strafrahmen zwischen fünf Jahren und acht Monaten sowie sechs Jahren und vier Monaten in Aussicht gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussplädoyer die Obergrenze von sechs Jahren und vier Monaten gefordert, die Verteidigung die Untergrenze von fünf Jahren und acht Monaten für ausreichend erachtet.

Der 51-Jährige betrieb einen schwungvollen Drogenhandel

Nicht zuletzt auf Grund des Geständnisses des Herrenbergers sahen es die Richter als erwiesen an, dass der Angeklagte, der seit Mitte Juli vergangenen Jahres in Haft ist – zunächst in Konstanz, nunmehr in der Justizvollzugsanstalt Stammheim - einen umfangreichen Drogenhandel über mehrere Jahre betrieben hat. Nach der Festnahme eines Bekannten im Jahr 2019 hatte der 51-Jährige dessen Geschäfte übernommen und im Raum Herrenberg und Umgebung Marihuana und Kokain von durchschnittlicher Qualität vertrieben, um sich dauerhaft eine Einnahmequelle von einigem Umfang zu sichern.

Der Angeklagte wollte sich mit dem Drogenverkauf ein zweites Einkommen sichern. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Gestanden hatte der Angeklagte insgesamt 18 Taten, die Anklage war in den sechs Jahren noch von 78 Taten mit einem Umsatz von rund 64 0000 Euro ausgegangen. Wegen der 18 Taten hat das Gericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 197 000 Euro angeordnet.

Der Angeklagte ließ die Drogen per Taxi ausliefern

Nach den Erkenntnissen der Kammer hat der Herrenberger im Jahr 2019 knapp 5,5 Kilogramm Kokain ge- und verkauft. Pro Gramm habe er dabei zwischen 45 und 52 Euro verlangt. Zwischen 2023 und 2025 habe er für seine Geschäfte durchschnittlich 40 Euro pro Gramm erhalten haben.

Die letzte Lieferung sei an eine Tiefgarage in Gärtringen gegangen. Im Februar 2025 habe er zudem zwei Kilogramm Marihuana ge- und verkauft. Dieses sei per Taxi direkt an den Kunden in Herrenberg geliefert worden. Als Polizeibeamte im Juli vergangenen Jahres seine Wohnung in Herrenberg durchsuchten, fanden sie knapp acht Gramm Kokain, diverse Drogenutensilien wie eine Feinwaage und verschließbare Plastikbeutel sowie rund 8300 Euro in bar.