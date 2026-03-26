Herrenberger vor Gericht Die Drogen kamen mit dem Taxi
Mal lieferte er Drogen an eine Tiefgarage, mal brachte ein Taxi die dubiose Fracht zum Kunden: Wegen Drogenhandels muss ein Herrenberger lange ins Gefängnis.
Mal lieferte er Drogen an eine Tiefgarage, mal brachte ein Taxi die dubiose Fracht zum Kunden: Wegen Drogenhandels muss ein Herrenberger lange ins Gefängnis.
Am Landgericht Stuttgart ist ein Prozess um schwunghaften Drogenhandel zu Ende gegangen. Die 9. Große Strafkammer verurteilte einen 51-jährigen Herrenberger wegen Handeltreibens mit Kokain und Cannabis in 18 Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.