Die Stadt Herrenberg trifft es bei den Kürzungen im medizinischen Bereich gleich doppelt hart, meint der Autor Ulrich Stolte.

Ulrich Stolte 27.11.2024 - 17:15 Uhr

Bislang hat ein See aus Geld die bizarren Widersprüche im deutschen Gesundheitssystem zugedeckt, doch nun ist der See versickert, und die Widersprüche werden offenbar: Da werden immer mehr Krankenhäuser geschlossen, wobei die Ärzte in den bestehenden Kliniken längst überlastet sind, da wird ein großer Ärztemangel beklagt, aber nichts unternommen, um mehr Studienplätze zu schaffen. Da sollen die Rettungszeiten kürzer werden, die Wege der Rettungswagen werden aber länger, da sollen Krankenhaus-Leistungen von niedergelassenen Ärzten erbracht werden, von denen es immer weniger gibt.