Jubelfest mit Hoheiten – In Großbottwar wurde in der Altstadt am Wochenende das 50. Straßenfest gefeiert.

Sabine Baumert 08.09.2024 - 11:21 Uhr

„Endlich ist wieder Straßenfest“, freute sich Bürgermeister Ralf Zimmermann. Am Samstagnachmittag hat bei der Eröffnung aber auch einfach alles gepasst. Strahlend blauer Himmel über dem Großbottwarer Rathaus, viele gut gelaunte Besucher und verlockende Essensdüfte in den Altstadtgassen. Und: Man könne heuer sogar zum zweiten Mal in Folge ein Jubiläum feiern, erklärte Zimmermann. „Wenigstens ein Gutes hat uns Corona gebracht.“ Im Jahr 2023 habe man feiern können, dass 1973 – also 50 Jahre zuvor – das erste Fest in den malerischen Straßen der Altstadt stattfand. Nunmehr sei es aber wirklich das 50. Fest, nachdem es einmal coronabedingt habe ausfallen müssen.