Das Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem SC Freiburg wird am Dienstag, dem 10. Februar 2026, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Hertha BSC Berlin, SC Freiburg

Hertha BSC Berlin, SC Freiburg Wettbewerb: DFB-Pokal 2025/26, Viertelfinale

DFB-Pokal 2025/26, Viertelfinale Datum und Anpfiff: 10. Februar 2026, 20:45 Uhr

10. Februar 2026, 20:45 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin

Wer überträgt Hertha BSC gegen SC Freiburg live im TV?

Das Pokalspiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem SC Freiburg wird am Dienstag nicht live im Free-TV übertragen. Der Sender Sky zeigt die Partie exklusiv im Pay-TV. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum Angebot von Sky.

