Hertha BSC Berlin trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.
Am Dienstag, dem 10. Februar 2026, trifft Hertha BSC Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern im Achtelfinale steht die Hertha BSC nun vor einer schwierigen Aufgabe. Im eigenen Stadion mit den Fans im Rücken wollen die Berliner gegen den SC Freiburg den Einzug ins Halbfinale schaffen. Der Bundesligist setzte sich im Achtelfinale souverän mit 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 durch und geht als Favorit in die Partie.