Es klingt nach einer guten Nachricht: Es gab 2023 etwas weniger Herztote in Deutschland. Trotzdem sind diese Zahlen laut Experten immer noch viel zu hoch - auch im europäischen Vergleich. Warum?
Berlin - Die Zahl der Menschen in Deutschland, die aufgrund von Herzkrankheiten gestorben sind, ist leicht gesunken. Allerdings ist die Zahl derer, die deswegen ins Krankenhaus müssen, gestiegen. Das geht aus dem "Deutschen Herzbericht - Update 2025" hervor, den die Deutsche Herzstiftung gemeinsam mit medizinischen Fachgesellschaften vorgestellt hat. Es handelt sich um Daten aus dem Jahr 2023. Ein Überblick, warum diese Zahlen so wichtig sind: