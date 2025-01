Erst berichtet Adidas über steiles Wachstum, dann kommen negative Nachrichten. Möglicherweise kommt es zu Personalabbau in der Konzernzentrale.

red/dpa 23.01.2025 - 16:30 Uhr

Der Sportartikelhersteller Adidas will seine Strukturen in der Konzernzentrale in Herzogenaurach anpassen und möglicherweise auch einen Teil der 5.800 Mitarbeiter am Standort abbauen. Zahlen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden, sagte eine Unternehmenssprecherin. Im „Manager Magazin“ und anderen Medienberichten war unter Berufung auf Unternehmens-Insider von 500 Arbeitsplätzen die Rede, die den Maßnahmen zum Opfer fallen könnten.