In Herzogenaurach fährt ein Linienbus gegen eine Hauswand. 13 Menschen werden verletzt, 10 kommen in Krankenhäuser.

red/dpa 24.07.2024 - 11:40 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Herzogenaurach in Mittelfranken sind am Morgen 13 Menschen verletzt worden. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zehn Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.