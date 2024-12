Meghan an der West-, Harry an der Ostküste

Wird man Herzogin Meghan bald wieder vor der Kamera sehen? Dass sie sich in Hollywood immer noch zu Hause fühlt, sah man am Mittwochabend bei einer Branchenparty. Es fehlte: Harry.

Theresa Schäfer 05.12.2024 - 11:21 Uhr

Spekulationen, Herzogin Meghan könnte ins Schauspielgeschäft zurückkehren, gibt es immer wieder. Dass sich die frühere Schauspielerin in Hollywood immer noch zu Hause fühlt, sah man am Mittwochabend, als die 43-Jährige bei der „Paley Center for Media“-Gala in Beverly Hills zu Gast war. Dort wurde der Schauspieler und Regisseur Tyler Perry für seine Verdienste in Film und Fernsehen geehrt. Der in den USA extrem erfolgreiche und bekannte Perry ist ein Freund der Herzogin und der Pate ihrer Tochter Lilibet. Perry stellte Harry und Meghan 2020 seine Villa zur Verfügung, als sie nach dem Umzug in die USA eine Bleibe suchten.