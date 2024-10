So einfach verwandelt sie ihre Carolina-Herrera-Robe

Herzogin Meghan besucht die Benefiz-Gala eines Kinderkrankenhauses – und trägt ein Kleid, das wir schon kennen, allerdings in einer anderen Form.

Theresa Schäfer 07.10.2024 - 11:43 Uhr

Nicht mit Prinz Harry, sondern mit ihrer Freundin Kelly McKee Zajfen ist Herzogin Meghan am Wochenende aus gewesen. Die Herzogin von Sussex besuchte eine Gala des Kinderkrankenhauses in Los Angeles. Zu dem Event trug Meghan ein Kleid, das wir bereits kannten – aber nicht in dieser Form.