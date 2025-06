Es ist der Widerspruch, den die Sussexes nicht auflösen können: Ihren Rückzug aus dem Haus Windsor vor fünf Jahren begründeten Prinz Harry und Herzogin Meghan auch damit, dass sie sich der unerbittlichen Beobachtung durch die britischen Boulevardmedien entziehen wollten. Gleichzeitig offenbart kein Royal mehr von seinem Privatleben als der jüngere Sohn von König Charles III. und seine Frau.

Jüngstes Beispiel: Zum Geburtstag ihrer Tochter Lilibet schickte die Herzogin von Sussex am Mittwoch gleich mehrere Instagramposts in die Welt. Darunter auch ein Tanzvideo, auf den Tag genau vier Jahre alt. Darin twerkt eine hochschwangere Meghan zur Musik von Starrkeishas „Baby Mama“ durch das Wehenzimmer eines Krankenhauses.

Auch Harry tanzte vor Lilibets Geburt – und jetzt auf Instagram

Dazwischen tanzt auch Harry, die Nummer Fünf der britischen Thronfolge, durchs Bild. Dazu schrieb die 43-Jährige: „Beide unsere Kinder waren schon eine Woche überfällig... als scharfes Essen, all das Spazierengehen und Akupunktur nichts halfen, gab es nur noch eine Option.“ Tanzen gilt tatsächlich als wehenfördernd und kann auch helfen, Wehenschmerzen zu lindern.

Was für ein Unterschied zu den Geburtstagspostings aus dem Hause Wales: Werden Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ein Jahr älter, gibt es zuverlässig auf dem Instagramaccount der Thronfolgerfamilie ein neues Foto des Geburtstagskinds. Darin lächeln die Wales-Kinder freundlich in die Kamera, oft ist das Bild von ihrer Mutter aufgenommen.

Harry und Meghan orientieren sich an den Promis aus Hollywood

Wenn es hochkommt – in diesem Jahr zum Beispiel zum siebten Geburtstag von Louis – gibt es als Dreingabe noch ein Making-of-Video. Undenkbar, dass der Prince of Wales und seine Frau jemals einen so intimen Einblick in ihr Privatleben geben würden wie Williams jüngerer Bruder Harry.

Doch die Sussexes haben sich längst eigene Regeln gegeben. Und die orientieren sich eher an Celebrity-Paaren als an royalen Gepflogenheiten. So zeigen sie vieles gar nicht – und dafür anderes, das intimer ist als alles, was je aus dem Buckingham oder Kensington Palace nach außen dringen würde. Lange wusste die Öffentlichkeit nicht einmal, wie Lilibet aussah. Jetzt wissen wir, was unmittelbar vor ihrer Geburt vor sich ging.