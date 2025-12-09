Hesse-Bahn Weil der Stadt Fast 80 Millionen für Fledermäuse: Nabu-Chef verteidigt umstrittene Kosten
09.12.2025 - 17:36 Uhr
Einst trafen sich der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg und die Macher der Hermann-Hesse-Bahn vor Gericht. Inzwischen arbeiten sie beim Schutz von Fledermäusen – und einer kleinen Population von Steinkrebsen – zusammen. Doch angesichts der Summe von 80 Millionen Euro allein für Artenschutzmaßnahmen bleibt die Frage, wie viel der Schutz seltener oder gefährdeter Tierarten kosten darf. Geht die Hermann-Hesse-Bahn damit als Negativ-Beispiel in die Geschichte ein? Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle hat eine klare Meinung.