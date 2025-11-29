Zehntausende wollen im mittelhessischen Gießen gegen die neue AfD-Jugendorganisation demonstrieren. Zahlreiche Aktionen sorgen für den erwarteten Ausnahmezustand.
29.11.2025 - 10:16 Uhr
In Gießen kommt es seit dem Morgen zu massiven Protesten mit Blockaden und Demos gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation in der mittelhessischen Stadt. Am Morgen kam es zu ersten, von den Aktivisten vorab angekündigten Blockaden. Zudem fanden sich Tausende Menschen zu Demonstrationszügen in der Stadt ein, im Tagesverlauf werden Zehntausende erwartet.