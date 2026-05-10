Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind mit einem Evakuierungsflug in den Niederlanden angekommen. Das von der Kanaren-Insel Teneriffa kommende Flugzeug mit insgesamt 26 Passagieren und Crewmitgliedern der "Hondius" landete am Abend in Eindhoven, von wo aus es für die Deutschen weiter nach Frankfurt geht.

dpa 10.05.2026 - 20:32 Uhr

Eindhoven - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind mit einem Evakuierungsflug in den Niederlanden angekommen. Das von der Kanaren-Insel Teneriffa kommende Flugzeug mit insgesamt 26 Passagieren und Crewmitgliedern der "Hondius" landete am Abend in Eindhoven, von wo aus es für die Deutschen weiter nach Frankfurt geht.