Seit mehr als zwei Jahren gilt «Compact» als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Jetzt gibt es Durchsuchungen.

dpa 16.07.2024 - 06:44 Uhr

Falkensee - Die Polizei hat in Brandenburg Räumlichkeiten durchsucht, die dem vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften "Compact"-Magazin zugeordnet werden. Reporter beobachteten am Dienstagmorgen, wie Einsatzkräfte in ein Haus in Falkensee eindrangen, dessen Adresse im Impressum des Magazins genannt wird.