In einem hessischen Krankenhaus ist eine Mitarbeiterin mit einer Armbrust erschossen worden. Ein 58-Jähriger wurde festgenommen, wie die Polizei in Homberg mitteilte.

Ein 58-Jähriger wurde festgenommen, wie die Polizei in Homberg am Donnerstag mitteilte. Demnach ereignete sich die Tat bereits am Mittwoch. Den Ermittlungen zufolge soll der Mann am Nachmittag eine Klinik in Bad Zwesten betreten und mit einer Armbrust auf die 50-Jährige geschossen haben.

Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Anschließend sei der 58-Jährige geflüchtet. Bei den Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen den Mann aus dem Landkreis Passau in Bayern erhärtet. Auf einer Raststätte an der Autobahn 3 in Unterfranken wurde er in der Nacht schließlich festgenommen. Seine Vorführung vor einem Haftrichter war für den weiteren Donnerstag angesetzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.